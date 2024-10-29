«Сухой» матч Подъяпольского помог «Ладе» обыграть «Нефтехимик» на выезде
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Ладой». Победу одержали гости со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Сёмин) – 00:17 (5x5) 0:2 Шараканов (Попугаев, Неколенко) – 26:03 (5x5) 0:3 Бикмуллин (Джозефс, Шараканов) – 29:46 (5x5)
Уже на 17-й секунде счёт открыли гости, отличился Иван Романов с передачи Владислава Сёмина. В середине второго периода «Лада» забросила две безответные шайбы, отличились Магомед Шараканов и Рафаэль Бикмуллин. Хозяева так и не смогли пробить ворота голкипера тольяттинцев Владислава Подъяпольского.
Таким образом, «Лада» прервала серию из двух поражений подряд и вышла вперёд в личных встречах с нижнекамцами в текущем сезоне.
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