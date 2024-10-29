«Сухой» матч Подъяпольского помог «Ладе» обыграть «Нефтехимик» на выезде

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Ладой». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Уже на 17-й секунде счёт открыли гости, отличился Иван Романов с передачи Владислава Сёмина. В середине второго периода «Лада» забросила две безответные шайбы, отличились Магомед Шараканов и Рафаэль Бикмуллин. Хозяева так и не смогли пробить ворота голкипера тольяттинцев Владислава Подъяпольского.

Таким образом, «Лада» прервала серию из двух поражений подряд и вышла вперёд в личных встречах с нижнекамцами в текущем сезоне.