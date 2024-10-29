«Северсталь» обыграла минское «Динамо» в рекордном матче Шипачёва в КХЛ

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Северсталью» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.

На седьмой минуте матча счёт открыли хозяева благодаря голу Данила Аймурзина, которому ассистировали Кирилл Пилипенко и Михаил Ильин. Всего через 13 секунд Андрей Чуркин удвоил преимущесто «Северстали». В середине первого периода размочил счёт Вадим Мороз с передач Вадима Шипачёва и Николя Мелоша. Это очко стало для Шипачёва рекордным 929-м в КХЛ. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории лиги. Ещё по голу в составе «Северстали» забили Давид Думбадзе, Никита Коростелёв и Андрей Чуркин. За гостей отличился Даниил Сотишвили.