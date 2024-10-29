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«Северсталь» обыграла минское «Динамо» в рекордном матче Шипачёва в КХЛ

«Северсталь» обыграла минское «Динамо» в рекордном матче Шипачёва в КХЛ
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Северсталью» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 06:05 (5x5)     2:0 Чуркин – 06:18 (5x5)     2:1 Мороз (Шипачёв, Мелош) – 08:55 (5x5)     3:1 Думбадзе (Alexei Kruchinin) – 49:58 (5x5)     4:1 Коростелёв (Абросимов, Грудинин) – 54:28 (5x5)     4:2 Сотишвили – 57:02 (5x5)     5:2 Чуркин (Думбадзе, Дыбленко) – 58:11 (en)    

На седьмой минуте матча счёт открыли хозяева благодаря голу Данила Аймурзина, которому ассистировали Кирилл Пилипенко и Михаил Ильин. Всего через 13 секунд Андрей Чуркин удвоил преимущесто «Северстали». В середине первого периода размочил счёт Вадим Мороз с передач Вадима Шипачёва и Николя Мелоша. Это очко стало для Шипачёва рекордным 929-м в КХЛ. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории лиги. Ещё по голу в составе «Северстали» забили Давид Думбадзе, Никита Коростелёв и Андрей Чуркин. За гостей отличился Даниил Сотишвили.

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