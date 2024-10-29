ХК ЦСКА одержал третью победу подряд, обыграв «Торпедо» в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Торпедо» и ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

Уже к седьмой минуте встречи ЦСКА вёл со счётом 2:0. Голами отметились Максим Соркин и Егор Афанасьев. Гол в составе нижегородской команды записал на свой счёт Егор Виноградов в середине третьего периода. Форвард ЦСКА Иван Дроздов забросил третью шайбу. Результативными передачами в составе ЦСКА отметились Виталий Абрамов, Денис Гурьянов, Руслан Исхаков, Константин Окулов и Владислав Каменев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, московские армейцы одержали третью победу подряд после четырёхматчевой серии поражений. Нижегородское «Торпедо», в свою очередь, уступило в третьем матче кряду.