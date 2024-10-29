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«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Витязем», уступая после второго периода

«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Витязем», уступая после второго периода
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Витязем». Волевую победу одержали красно-белые со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Порядин (Голдобин, Морозов) – 27:47 (5x5)     1:1 Чехович (Малоросиянов, Бучельников) – 30:35 (5x5)     1:2 Барак (Воробьёв) – 38:28 (5x5)     2:2 Рубцов (Пашин, Вишневский) – 47:42 (5x4)     3:2 Морозов (Порядин, Мальцев) – 48:37 (5x5)     3:3 Готье (Чехович, Бучельников) – 54:06 (5x4)     4:3 Порядин (Морозов) – 63:37 (3x3)    

На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Николай Голдобин и Иван Морозов. До конца второго периода гости забросили две шайбы — отличились Иван Чехович и Дерек Барак. «Спартак» усилил давление на ворота гостей, в результате чего в середине третьего периода забросил две быстрые шайбы и вновь вышел вперёд в матче. Отличились Герман Рубцов и Иван Морозов. «Витязю» вновь удалось сравнять счёт благодаря голу Фредерика Готье. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Павла Порядина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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