«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Витязем», уступая после второго периода

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Витязем». Волевую победу одержали красно-белые со счётом 4:3 в овертайме.
На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Николай Голдобин и Иван Морозов. До конца второго периода гости забросили две шайбы — отличились Иван Чехович и Дерек Барак. «Спартак» усилил давление на ворота гостей, в результате чего в середине третьего периода забросил две быстрые шайбы и вновь вышел вперёд в матче. Отличились Герман Рубцов и Иван Морозов. «Витязю» вновь удалось сравнять счёт благодаря голу Фредерика Готье. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Павла Порядина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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