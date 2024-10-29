Дубли Яшкина и Галимова принесли «Ак Барсу» победу в матче с «Металлургом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.
Одним из главных героев встречи стал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, оформивший дубль. Ещё один гол в составе казанского клуба оформил Артём Галимов. Магнитогорцы смогли ответить лишь голом Данилы Юрова. Голом в пустые ворота в концовке матча отметился Артём Галимов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Ак Барс» одержал третью победу подряд и не дал «Металлургу» обойти себя в таблице Восточной конференции КХЛ. На данный момент казанский клуб занимает третью строчку в таблице Востока, а «Металлург» расположился на пятом месте. «Ак Барс» выиграл у «Металлурга» все четыре матча в этом сезоне.
- 29 октября 2024
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