«Сухарь» Моторыгина помог московскому «Динамо» нанести «Амуру» седьмое поражение кряду

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и хабаровским «Амуром». Победу в упорной встрече одержали бело-голубые со счётом 1:0.

На 14-й минуте матча нападающий «Динамо» Егор Римашевский открыл счёт с передачи Артёма Ильенко. Голкипер бело-голубых Максим Моторыгин сохранил свои ворота в неприкосновенности и оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Амур» потерпел седьмое поражение подряд. Это был первый матч хабаровского клуба после увольнения Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды.