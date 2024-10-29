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«Сент-Луис» подписал новый контракт с российским форвардом Алексеем Торопченко

«Сент-Луис» подписал новый контракт с российским форвардом Алексеем Торопченко
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«Сент-Луис» подписал новый контракт с форвардом Алексеем Торопченко, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с россиянином рассчитано сроком на один год и с зарплатой в $ 1,7 млн.

25-летний Торопченко был выбрал «блюзменами» в четвёртом раунде под общим 113-м номером драфта НХЛ 2017 года.

Уроженец Москвы принял участие в 186 играх регулярного сезона за «Сент-Луис» набрав 43 (26+17) очка и получив 64 минуты штрафа. Он также сделал две передачи в 12 играх плей-офф. В этом сезоне Торопченко сделал одну передачу и получил семь минут штрафа в семи играх. В прошлом сезоне Торопченко в составе «Сент-Луиса» набрал 21 (14+7) очко в 82 матчах.

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