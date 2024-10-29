Порядин с разворота забросил великолепную победную шайбу в овертайме в ворота «Витязя»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Витязем». Волевую победу одержали красно-белые со счётом 4:3 в овертайме.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Спартака» Павел Порядин. Форвард сделал «улитку» в зоне соперника и броском с неудобной руки между щитков поразил ворота голкипера «Витязя» Максима Дорожко. Заброшенная шайба получилась очень эффектной и принесла волевую победу красно-белым.

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