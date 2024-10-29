Порядин с разворота забросил великолепную победную шайбу в овертайме в ворота «Витязя»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Витязем». Волевую победу одержали красно-белые со счётом 4:3 в овертайме.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Спартака» Павел Порядин. Форвард сделал «улитку» в зоне соперника и броском с неудобной руки между щитков поразил ворота голкипера «Витязя» Максима Дорожко. Заброшенная шайба получилась очень эффектной и принесла волевую победу красно-белым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Порядин (Голдобин, Морозов) – 27:47 (5x5) 1:1 Чехович (Малоросиянов, Бучельников) – 30:35 (5x5) 1:2 Барак (Воробьёв) – 38:28 (5x5) 2:2 Рубцов (Пашин, Вишневский) – 47:42 (5x4) 3:2 Морозов (Порядин, Мальцев) – 48:37 (5x5) 3:3 Готье (Чехович, Бучельников) – 54:06 (5x4) 4:3 Порядин (Морозов) – 63:37 (3x3)
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