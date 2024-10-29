Тренер «Амура»: не знаю, что происходит. Может, это потусторонние силы?

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (0:1). Хабаровский клуб в четвёртой встрече кряду не смог поразить ворота соперника, проиграв с общим счётом 0:16.

«Игра была очень хорошей – как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Понравилось, что ребята услышали, играли короткими сменами, агрессивно, с обилием опасных моментов. Не знаю, что произошло и что происходит. Может, это потусторонние силы? Не можем мы забросить шайбу в ворота уже четвёртую игру. Всё рядышком, на ленточке, но в ворота не идёт. Будем через работу это исправлять.

Причина того, что мы не забиваем, наверное, лежит в скованности. Очень большой груз ответственности перед болельщиками. У них большое желание забить. Ребята это могут и умеют. Но это необъяснимо. Честно скажу, что в моей карьере я не видел такого, что нет голов четыре матча подряд», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.