Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Амура»: не знаю, что происходит. Может, это потусторонние силы?

Тренер «Амура»: не знаю, что происходит. Может, это потусторонние силы?
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (0:1). Хабаровский клуб в четвёртой встрече кряду не смог поразить ворота соперника, проиграв с общим счётом 0:16.

«Игра была очень хорошей – как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Понравилось, что ребята услышали, играли короткими сменами, агрессивно, с обилием опасных моментов. Не знаю, что произошло и что происходит. Может, это потусторонние силы? Не можем мы забросить шайбу в ворота уже четвёртую игру. Всё рядышком, на ленточке, но в ворота не идёт. Будем через работу это исправлять.

Причина того, что мы не забиваем, наверное, лежит в скованности. Очень большой груз ответственности перед болельщиками. У них большое желание забить. Ребята это могут и умеют. Но это необъяснимо. Честно скажу, что в моей карьере я не видел такого, что нет голов четыре матча подряд», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Римашевский (Ильенко) – 13:34 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
«Сухарь» Моторыгина помог московскому «Динамо» нанести «Амуру» седьмое поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android