Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-ассистент Мартемьянова прокомментировал отставку главного тренера «Амура»

Экс-ассистент Мартемьянова прокомментировал отставку главного тренера «Амура»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал отставку главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова. Матч с московским «Динамо» (0:1) стал первым после того, как специалист покинул хабаровский клуб.

«Это жизненная ситуация. Бывает такое, что тренеров меняют. Команда приняла это достойно. Конечно, жалко и обидно, что все вместе недоработали до конца. Но ребята хотели, старались и играли. Самоотдача была очень хорошей», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хабаровский клуб в четвёртом матче кряду не смог поразить ворота соперника, проиграв с общим счётом 0:16.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Римашевский (Ильенко) – 13:34 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
«Сухарь» Моторыгина помог московскому «Динамо» нанести «Амуру» седьмое поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android