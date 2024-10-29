Экс-ассистент Мартемьянова прокомментировал отставку главного тренера «Амура»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал отставку главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова. Матч с московским «Динамо» (0:1) стал первым после того, как специалист покинул хабаровский клуб.

«Это жизненная ситуация. Бывает такое, что тренеров меняют. Команда приняла это достойно. Конечно, жалко и обидно, что все вместе недоработали до конца. Но ребята хотели, старались и играли. Самоотдача была очень хорошей», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хабаровский клуб в четвёртом матче кряду не смог поразить ворота соперника, проиграв с общим счётом 0:16.