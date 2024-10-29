Костючёнок: для меня стало новостью, что я буду и. о. Приедем в Хабаровск — всё будет ясно

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок заявил, что не ожидал увольниения Андрея Мартемьянова и временного назначения на его пост.

«Выбирая состав, мы смотрели на то, как ребята играли на предсезонке. Сейчас у ребят не идёт, поэтому где-то мы вернули старые сочетания, которые у нас были летом. Тоже не идёт. Нужно время, чтобы переработать и перебороть это состояние такой неуверенности и нестабильность. Только через работу можно вернуть это чувство гола, чтобы шайба у нас пошла в ворота.

Пока я не приеду в Хабаровск, точно ничего не узнаю относительно будущего. Мы находились в поездке. И для меня это также стало новостью, что я буду и. о. Сейчас приедем в Хабаровск, тогда и будет всё ясно», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.