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Кудашов: может быть, и некрасивая победа «Динамо», но она заслуженная

Кудашов: может быть, и некрасивая победа «Динамо», но она заслуженная
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в матче с «Амуром» с минимальным счётом 1:0.

«Хоть этот сезон и начался лишь недавно, уже второй раз мы попадаем на команду, в которой только что произошла смена тренера. Как правило, она даёт импульс сопернику. Притом надо учесть, что они и так играли хорошо, просто немного у них не ладится. Поэтому ожидали тяжёлую игру, в принципе, её и получили.

У нас была шестидневная пауза между играми, которая немного выбила нас из колеи. В каких-то моментах, возможно, мы уступили, потому что не хватало игрового тонуса. Но нашли пути к победе. Где надо, мы сыграли правильно. Может быть, это и некрасивая победа. Но она заслуженная», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Римашевский (Ильенко) – 13:34 (5x5)    
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