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Андрей Разин устроил детский блиц-опрос журналисту. Тот допустил глупую ошибку

Андрей Разин устроил детский блиц-опрос журналисту. Тот допустил глупую ошибку
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения в игре с «Ак Барсом» (1:4) на послематчевой пресс-конференции устроил детский блиц-опрос журналисту. Корреспондент допустил глупую ошибку, на которую указал специалист.

– Давайте я вам блиц устрою. Снег какого цвета?
– Белый.
– Рубашка у коллеги журналиста какого цвета?
– Белого.
– Корова что пьёт?
– Молоко.
– Всё понятно. Корова пьёт воду, а молоко даёт, — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд и не дал «Металлургу» обойти себя в таблице Восточной конференции КХЛ. На данный момент казанский клуб занимает третью строчку в таблице Востока, а «Металлург» расположился на пятом месте. «Ак Барс» выиграл у «Металлурга» все четыре матча в этом сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 17:01 (5x5)     2:0 Галимов (Сафонов, Коршков) – 18:49 (5x5)     2:1 Юров – 22:15 (5x5)     3:1 Яшкин (Барабанов, Галимов) – 50:52 (5x4)     4:1 Галимов (Коршков) – 59:42 (en)    
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