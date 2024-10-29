Андрей Разин устроил детский блиц-опрос журналисту. Тот допустил глупую ошибку

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения в игре с «Ак Барсом» (1:4) на послематчевой пресс-конференции устроил детский блиц-опрос журналисту. Корреспондент допустил глупую ошибку, на которую указал специалист.

– Давайте я вам блиц устрою. Снег какого цвета?

– Белый.

– Рубашка у коллеги журналиста какого цвета?

– Белого.

– Корова что пьёт?

– Молоко.

– Всё понятно. Корова пьёт воду, а молоко даёт, — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд и не дал «Металлургу» обойти себя в таблице Восточной конференции КХЛ. На данный момент казанский клуб занимает третью строчку в таблице Востока, а «Металлург» расположился на пятом месте. «Ак Барс» выиграл у «Металлурга» все четыре матча в этом сезоне.