Андрей Разин устроил детский блиц-опрос журналисту. Тот допустил глупую ошибку

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения в игре с «Ак Барсом» (1:4) на послематчевой пресс-конференции устроил детский блиц-опрос журналисту. Корреспондент допустил глупую ошибку, на которую указал специалист.
– Давайте я вам блиц устрою. Снег какого цвета?
– Белый.
– Рубашка у коллеги журналиста какого цвета?
– Белого.
– Корова что пьёт?
– Молоко.
– Всё понятно. Корова пьёт воду, а молоко даёт, — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.
«Ак Барс» одержал третью победу подряд и не дал «Металлургу» обойти себя в таблице Восточной конференции КХЛ. На данный момент казанский клуб занимает третью строчку в таблице Востока, а «Металлург» расположился на пятом месте. «Ак Барс» выиграл у «Металлурга» все четыре матча в этом сезоне.
- 29 октября 2024
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