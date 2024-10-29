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Кудашов: довелось поучиться у Моисеева. Очень серьёзный тренер. Старой советской школы

Кудашов: довелось поучиться у Моисеева. Очень серьёзный тренер. Старой советской школы
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал свой выход на шестое место в по победам истории клуба.

«Да, мне говорили, что в случае победы сегодня выйду на шестое место в истории «Динамо» по выигранным матчам как главный тренер. Это не вызывает никаких эмоций. Было много тренеров, ещё будет много тренеров. Если бы там было какое-нибудь место… Но что такое топ-6?

— Тем не менее вы же догнали тренера, под руководством которого вы сами и играли (речь идёт об Юрии Моисееве).
— Юрия Ивановича-то? Да. Это серьёзный тренер. Очень серьёзный тренер. Довелось поиграть у него и поучиться. Вспоминаю многие вещи, которые он делал. Это те великие люди, старой советской школы, которые прошли всё. Они передавали свой опыт», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Римашевский (Ильенко) – 13:34 (5x5)    
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