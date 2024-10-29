Кудашов: на данный момент Моторыгин переигрывает Миску. Это спортивная жизнь и конкуренция

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о вратарской конкуренции в команде. Изначально основной вратарь Хантер Миска уступил это место Максиму Моторыгину.

«Давайте радоваться тому, что есть. Во-первых, за эту паузу мы отдохнули. Были выходные дни, были рабочие дни. Коли мы сегодня выиграли, значит правильно составили этот микроцикл. Я уже говорил, что это немного не красивая победа. Движения нам не хватало. Но это совершенно нормально, потому что отдыхать тоже надо. Не хочу в очередной раз перемывать календарь. Конечно, более ритмичный календарь – это лучше, но ничего страшного.

— Можно ли говорить, что Моторыгин своей текущей игрой не позволяет даже задуматься о том, как вернуть Миску? Он играет такую длинную серию уже.

— Ну, тут нельзя говорить, что это прямо длинная серия.

— Да, были паузы между матчами, но для Миски-то это мало что меняет – у него простой уже очень длительный.

— Что сделаешь. Это спортивная жизнь и конкуренция. На данный момент один переигрывает другого. Вот в принципе и всё. Зачем тут гадать. Играет всегда сильнейший. Дальше будем смотреть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.