Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на историческое достижение Вадима Шипачёва в КХЛ. 37-летний форвард набрал 929 очков и стал лучшим бомбардиром в истории лиги.

«Вадима Шипачёва пока ещё не поздравлял, но обязательно поздравлю, потому что это действительно большая цифра. Хочу поздравить и Якова Рылова. Его ещё обязательно поздравлю, потому что мы с ним соседи. Но это серьёзные рубежи. Вот это действительно серьёзные цифры, не то что, какие-то топ-6, топ-5, топ-3. Хочу поздравить ребят с такими большими цифрами.

Когда Вадим доберётся до 1000 очков, мы его обязательно с этим поздравим. Уверен, что он это сделает. Он и сам прекрасно знает, что ему нужно. У него есть прекрасный тренер, который ему всё подскажет. Когда он доберётся до 1000, одному богу известно. Мы этого не знаем и можем только гадать. Поэтому давайте будем реалистами», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.