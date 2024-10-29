Нападающий «Динамо»: нас предупредили, что «Амур» будет выходит умирать

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский заявил, что команда была готова к сложной игре с «Амуром», который проводил первый матч после увольнения главного тренера Андрея Мартемьянова.

«Конечно, мы предполагали и готовились к сложной игре, потому что понимали, какая ситуация происходит в «Амуре». Всё видели и всё понимали. Нас предупредили, что соперник будет выходить умирать, но и мы не должны выходить, спустя рукава.

Думаю, что за эти пять-шесть дней мы правильно подготовились. Тренировочный процесс был выстроен так, чтобы мы не потеряли игровой тонус. Соперник сегодня показал то, к чему мы готовились. Не нужно списывать их со счетов. Это хорошая команда, с исполнителями, просто сейчас ей где-то не везёт. Но мы готовились играть с хорошей командой», — передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.