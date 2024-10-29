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Егор Римашевский скромно оценил свой победный гол, забитый в стиле Всеволода Боброва

Егор Римашевский скромно оценил свой победный гол, забитый в стиле Всеволода Боброва
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Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский оценил свой победный гол в ворота «Амура» (1:0), забитый в стиле Всеволода Боброва.

«На самом деле, думаю, что любой человек из хоккея поймёт, что мой гол сделали партнёры. Ильеныч (Артём Ильенко. – Прим. «Чемпионата») сначала выиграл вбрасывание, я подобрал – Паша (Павел Кудрявцев. – Прим. «Чемпионата») стянул на себя защитника, Ильеныч перекрыл всё так, чтобы вратарь ничего не видел – и мне просто оставалось завезти шайбу в ворота. Бо́льшая часть успеха лежит на партнёрах.

Думаю, что у нас в звене действительно хорошая «химия». Мы общаемся каждый день. У нас идёт разбор каких-то моментов. Что-то придумываем, что-то предлагаем, где-то исправляем друг друга. Это общение и хорошая «химия», — передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Римашевский (Ильенко) – 13:34 (5x5)    
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