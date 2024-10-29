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«Счёт тяжёлый, не по игре». Разин оценил четвёртое поражение от «Ак Барса» в сезоне

«Счёт тяжёлый, не по игре». Разин оценил четвёртое поражение от «Ак Барса» в сезоне
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал гостевое поражение от «Ак Барса» (1:4) и заявил, что счёт не отражает хода матча, в котором игроки магнитогорского клуба создали много голевых моментов. Также специалист обьяснил выбор основного вратаря на матч с казанским клубом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 17:01 (5x5)     2:0 Галимов (Сафонов, Коршков) – 18:49 (5x5)     2:1 Юров – 22:15 (5x5)     3:1 Яшкин (Барабанов, Галимов) – 50:52 (5x4)     4:1 Галимов (Коршков) – 59:42 (en)    

«Счёт тяжёлый, не по игре. Сегодня мы играли хорошо, но не реализовали свои моменты. В хоккее выигрывает тот, кто больше забивает, всё логично.

– После первого поражения в Казани вы упомянули Дмитрия Яшкина в качестве игрока, который не возвращается назад. Почему именно его?
– Вы понимаете, что это была шутка? Яшкин – хороший хоккеист, имеет право иногда бежать назад, иногда – нет. Он силён во многих компонентах. Он уже не такой быстрый, не всегда успевает назад, но силён на пятаке и это нивелирует какие-то его минусы.

– Почему Илья Набоков остался в резерве?
– С ним всё в порядке, просто последняя игра отобрала у него много эмоций. Отразил приличное количество бросков, мы потерпели обидное поражение в том матче. Решили парня эмоционально не перенапрягать, хотя его вины в пропущенных голах нет, — цитирует Разина пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд и не дал «Металлургу» обойти себя в таблице Восточной конференции КХЛ. На данный момент казанский клуб занимает третью строчку в таблице Востока, а «Металлург» расположился на пятом месте. «Ак Барс» выиграл у «Металлурга» все четыре матча в этом сезоне.

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