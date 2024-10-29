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Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Металлургом»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Металлургом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (4:1). Казанский клуб одержал победы во всех четырёх матчах с магнитогорцами в текущем сезоне.

«Хорошая игра, мы на протяжении всего матча активно играли в зоне атаки, внимательно действовали в обороне. Понимали, что соперник будет пытаться переломить серию неудач, и для нас было важно посмотреть, как мы будем выглядеть в этой ситуации. Ребята – молодцы, справились, сыграли по заданию. Также хочу отметить аншлаг на каждом домашнем матче и ещё раз поблагодарить болельщиков за поддержку», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 17:01 (5x5)     2:0 Галимов (Сафонов, Коршков) – 18:49 (5x5)     2:1 Юров – 22:15 (5x5)     3:1 Яшкин (Барабанов, Галимов) – 50:52 (5x4)     4:1 Галимов (Коршков) – 59:42 (en)    
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