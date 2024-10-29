Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (4:1). Казанский клуб одержал победы во всех четырёх матчах с магнитогорцами в текущем сезоне.

«Хорошая игра, мы на протяжении всего матча активно играли в зоне атаки, внимательно действовали в обороне. Понимали, что соперник будет пытаться переломить серию неудач, и для нас было важно посмотреть, как мы будем выглядеть в этой ситуации. Ребята – молодцы, справились, сыграли по заданию. Также хочу отметить аншлаг на каждом домашнем матче и ещё раз поблагодарить болельщиков за поддержку», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.