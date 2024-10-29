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Шипачёв рассказал, принципиально ли ему было набрать рекордное очко в Череповце

Шипачёв рассказал, принципиально ли ему было набрать рекордное очко в Череповце
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал поражение в матче с родным клубом «Северсталью» (1:4), в котором форвард отметился результативной передачей и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

«Спасибо за поздравления с рекордом, но проиграла команда. Очень плохой результат, будем разговаривать. Конечно, приятно бить рекорды, «Северсталь» поздравила, и мою маму поздравили, трибуны скандировали. Спасибо «Северстали», что воспитали, дали мне дорогу в хоккей, и череповецким болельщикам за поддержку. Приятно, что дома, где я начинал играть в хоккей, побил этот исторический рекорд. В душе приятно, но пока не будет улыбок и радости. Завтра, может быть, осознаю и будет немножко веселее.

Принципиально ли было набрать рекордное очко в Череповце? Я пытался это сделать давным-давно, но она тяжело шла. Хорошо, что я это сделал, сейчас, наверное, буду немного раскрепощённее», — цитирует Шипачёва пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 06:05 (5x5)     2:0 Чуркин – 06:18 (5x5)     2:1 Мороз (Шипачёв, Мелош) – 08:55 (5x5)     3:1 Думбадзе (Alexei Kruchinin) – 49:58 (5x5)     4:1 Коростелёв (Абросимов, Грудинин) – 54:28 (5x5)     4:2 Сотишвили – 57:02 (5x5)     5:2 Чуркин (Думбадзе, Дыбленко) – 58:11 (en)    
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