Шипачёв рассказал, принципиально ли ему было набрать рекордное очко в Череповце

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал поражение в матче с родным клубом «Северсталью» (1:4), в котором форвард отметился результативной передачей и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

«Спасибо за поздравления с рекордом, но проиграла команда. Очень плохой результат, будем разговаривать. Конечно, приятно бить рекорды, «Северсталь» поздравила, и мою маму поздравили, трибуны скандировали. Спасибо «Северстали», что воспитали, дали мне дорогу в хоккей, и череповецким болельщикам за поддержку. Приятно, что дома, где я начинал играть в хоккей, побил этот исторический рекорд. В душе приятно, но пока не будет улыбок и радости. Завтра, может быть, осознаю и будет немножко веселее.

Принципиально ли было набрать рекордное очко в Череповце? Я пытался это сделать давным-давно, но она тяжело шла. Хорошо, что я это сделал, сейчас, наверное, буду немного раскрепощённее», — цитирует Шипачёва пресс-служба КХЛ.