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Рашевский падал в ноги судье, чирлидерша зажигала на трибуне. Фото победы «Динамо»

Рашевский падал в ноги судье, чирлидерша зажигала на трибуне. Фото победы «Динамо»
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29 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и хабаровским «Амуром». Бело-голубые одержали победу с минимальным счётом 1:0.

Главные кадры с матча «Динамо» — «Амур» в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Единственную шайбу на 14-й минуте матча забросил нападающий «Динамо» Егор Римашевский. Голкипер бело-голубых Максим Моторыгин сохранил свои ворота в неприкосновенности и оформил шат-аут.

«Амур», проводивший первый матч после увольнения с поста главного тренера команды Андрея Мартемьянова, потерпел уже седьмое поражение подряд, в четвёртый раз кряду не забросив ни одной шайбы.

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