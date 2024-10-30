Александр Овечкин забил третий гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «столичных».

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт в матче. Россиянин отличился в третий раз в текущем сезоне НХЛ. Ему ассистировали Дилан Строум и Алексей Протас.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Монреалем», а «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой».

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