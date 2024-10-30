Александр Овечкин оформил дубль в первом периоде матча с «Рейнджерс»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 2:1 в пользу «столичных».

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче. Дважды ему ассистировали Дилан Строум и Алексей Протас. Россиянин записал на свой счёт четыре шайбы в текущем сезоне НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Монреалем», а «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой».

Овечкина поздравили с рекордом НХЛ по голам в пустые ворота: