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Александр Овечкин оформил дубль в первом периоде матча с «Рейнджерс»

Александр Овечкин оформил дубль в первом периоде матча с «Рейнджерс»
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 2:1 в пользу «столичных».

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 06:00     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58    

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче. Дважды ему ассистировали Дилан Строум и Алексей Протас. Россиянин записал на свой счёт четыре шайбы в текущем сезоне НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Монреалем», а «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой».

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