Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 37 голов
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 3:1 в пользу «столичных».
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23 1:1 Кайлли (Какко) – 04:21 2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10 3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58 3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp) 4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30 4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44
Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче. Для россиянина эти шайбы стали третьей и четвёртой в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.
Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1434 матчах, забив 857 голов и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности «+46».
Материалы по теме
Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2023/24:
Комментарии
- 30 октября 2024
-
04:01
-
03:46
-
03:36
-
03:28
-
03:01
-
02:55
-
02:50
- 29 октября 2024
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:27
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:45
-
22:36
-
22:34
-
22:29
-
22:25
-
22:05
-
21:56
-
21:48
-
21:46
-
21:44
-
21:44
-
21:15
-
21:13
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:30
-
20:05