Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 37 голов

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 3:1 в пользу «столичных».

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче. Для россиянина эти шайбы стали третьей и четвёртой в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.

Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1434 матчах, забив 857 голов и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности «+46».

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