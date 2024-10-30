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Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по играм с 2+ голами в истории НХЛ

Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по играм с 2+ голами в истории НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче завершился первый период, счёт 3:1 в пользу «столичных».

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44    

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче. Таки образом, для россиянина это 174-й матч с двумя и более голами в истории НХЛ. Овечкин располагается на второй строчке по этой метрике. Лидирует же известный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки, на счету которого 189 таких матчей в карьере.

Александр Овечкин Подробнее

Кроме того, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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Овечкина поздравили с первым голом в сезоне:

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