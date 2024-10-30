Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по играм с 2+ голами в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче завершился первый период, счёт 3:1 в пользу «столичных».

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче. Таки образом, для россиянина это 174-й матч с двумя и более голами в истории НХЛ. Овечкин располагается на второй строчке по этой метрике. Лидирует же известный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки, на счету которого 189 таких матчей в карьере.

Кроме того, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.

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