«Вашингтон» отреагировал на дубль Овечкина за 2 минуты в матче с «Рейнджерс»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала пост по случаю дубля известного российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, на момент написания новости в матче звершился первый период встречи в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Счёт 3:1 в пользу хозяев льда.

«О, детка! x2», — написала пресс-служба «столичных».

Позже в соцсетях вышел ещё один пост с фото Овечкина и эмодзи в виде козла. Эмодзи козла часто используются для обозначения аббревиатуры GOAT (Величайший всех времён) в спортивном мире.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.

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