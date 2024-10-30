Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» отреагировал на дубль Овечкина за 2 минуты в матче с «Рейнджерс»

«Вашингтон» отреагировал на дубль Овечкина за 2 минуты в матче с «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала пост по случаю дубля известного российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, на момент написания новости в матче звершился первый период встречи в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Счёт 3:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44    

«О, детка! x2», — написала пресс-служба «столичных».

Позже в соцсетях вышел ещё один пост с фото Овечкина и эмодзи в виде козла. Эмодзи козла часто используются для обозначения аббревиатуры GOAT (Величайший всех времён) в спортивном мире.

Александр Овечкин Подробнее

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по играм с 2+ голами в истории НХЛ

Супруга Овечкина показала оригинальный сюрприз от мужа:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android