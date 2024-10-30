Александр Овечкин вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в равных составах

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 3:2 в пользу «столичных».

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче. Обе шайбы россиянин забросил в равных составах. Таким образом, Овечкин с 540 голами вышел на чистое третье место по этому показателю в истории НХЛ, обогнав Яромира Ягра (538).

Лидирует в рейтинге Уэйн Гретцки с 617 голами. На второй позиции расположился Горди Хоу — 566 шайб.

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