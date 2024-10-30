Овечкин приблизился необычному рекорду Гретцки в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 4:3 в пользу «столичных».

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в первом периоде встречи. Таким образом, Овечкин записал на свой счёт 82-й период с несколькими голами в карьере. Единственный другой игрок в истории НХЛ с таким количеством — Уэйн Гретцки (90).

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.

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