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Три очка Капризова и передача Хуснутдинова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд». «Миннесота» обыграла соперника со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Якуб Лауко, Фредерик Годро (дубль), Матс Цуккарелло и российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, также записавший на свой счёт две результативные передачи. Форвард Марат Хуснутдинов сделал один ассист.

За «Питтсбург» отличились Валттери Пуустинен и Рикард Ракелль (дубль).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Тампой», а «Питтсбург» встретится с «Анахаймом».

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