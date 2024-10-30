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Бостон Брюинз — Филадельфия Флайерз, результат матча 30 октября 2024, счёт 0:2, регулярный чемпионат НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Бостон» в НХЛ, Мичков — без очков
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В ночь с 29 на 30 октября мск встречались команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра проходила на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер (Андре, Фрост) – 25:32     0:2 Фараби – 59:36    

В составе победителей отличились канадский форвард Тайсон Фёрстер и американец Джоэль Фараби. Голевые передачи на счету Эмиля Андре и Моргана Фроста. Российский нападающий Матвей Мичков завершил встречу без результативных действий.

Защитник хозяев Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Бостон» проведёт в гостях с «Каролиной Харрикейнз». «Филадельфия» начнёт домашню серию и встретится с «Сент-Луис Блюз». Оба матча пройдут 1 ноября.

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