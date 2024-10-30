Хет-трик Монтура помог «Сиэтлу» разгромить «Монреаль» в матче с 10 голами

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Сиэтл Кракен». «Сиэтл» крупно обыграл соперника со счётом 8:2.

В составе победителей голами отметились Джейми Олексяк, Райкер Эванс, Джейден Шварц, Оливер Бьёркстранд, Ээли Толванен и Брэндон Монтур (хет-трик), также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Монреаль» отличились Коул Кофилд и Джош Андерсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Монреаль» встретится с «Вашингтоном», а «Сиэтл» сыграет с «Торонто».

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