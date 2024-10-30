Хет-трик Монтура помог «Сиэтлу» разгромить «Монреаль» в матче с 10 голами
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Сиэтл Кракен». «Сиэтл» крупно обыграл соперника со счётом 8:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 8
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Олексяк (Бураковски, Стивенсон) – 00:25 0:2 Эванс (Эберле, Макканн) – 03:49 0:3 Шварц (Стивенсон, Монтур) – 07:27 (pp) 0:4 Бьёркстранд (Шварц) – 10:33 1:4 Кофилд (Слафковски, Майлу) – 16:11 1:5 Монтур (Бьёркстранд, Стивенсон) – 21:32 (pp) 1:6 Монтур (Олексяк, Шварц) – 28:44 1:7 Монтур (Макканн, Стивенсон) – 54:12 (pp) 1:8 Толванен (Махура, Бенирс) – 55:14 2:8 Андерсон (Мэтисон, Страбл) – 55:28
В составе победителей голами отметились Джейми Олексяк, Райкер Эванс, Джейден Шварц, Оливер Бьёркстранд, Ээли Толванен и Брэндон Монтур (хет-трик), также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Монреаль» отличились Коул Кофилд и Джош Андерсон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Монреаль» встретится с «Вашингтоном», а «Сиэтл» сыграет с «Торонто».
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