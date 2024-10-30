Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс», у Панарина — «-1»

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В ночь с 29 на 30 октября в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали «столичные».

В составе победителей отличились Коннор Макмайкл, Ник Дауд и Алексей Протас, а также дубль на счету звёздного российского форварда Александра Овечкина.

За гостей голами отметились Уилл Кайлли, Крис Крайдер и Филип Хитил. Российский нападающий Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1». На счету голкипера Игоря Шестёркина 41 сейв.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с командой «Монреаль Канадиенс» 1 ноября, а «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» 2 ноября.

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