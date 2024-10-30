«Оттава» разгромила «Сент-Луис», забросив восемь шайб

В ночь с 29 на 30 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 8:1.

Самым результативным игроком встречи стал немецкий нападающий «сенаторов» Тим Штюцле, набравший четыре очка — на его счету дубль и два ассиста. Также дублями отметились форварды «Оттавы» Адам Годетт и Брэди Ткачук, дважды реализовавший большинство.

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«Оттава» набрала 10 очков в девяти матчах и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Сент-Луис» уступил во второй игре подряд и с 10 очками в 10 матчах находится на 10-м месте на Западе.