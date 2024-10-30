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Оттава Сенаторз — Сент-Луис Блюз, результат матча 30 октября 2024, счёт 8:1, НХЛ 2024-2025

«Оттава» разгромила «Сент-Луис», забросив восемь шайб
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В ночь с 29 на 30 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
8 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Норрис (Жиру, Батерсон) – 01:04     2:0 Грегор (Амадио, Остапчук) – 04:44     3:0 Штюцле – 15:04     4:0 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 28:55 (pp)     5:0 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 31:08 (pp)     6:0 Годетт (Казинс) – 31:50     7:0 Штюцле (Шабо, Жиру) – 47:31     7:1 Холлоуэй (Тексье, Броберг) – 49:04 (pp)     8:1 Годетт – 55:27    

Самым результативным игроком встречи стал немецкий нападающий «сенаторов» Тим Штюцле, набравший четыре очка — на его счету дубль и два ассиста. Также дублями отметились форварды «Оттавы» Адам Годетт и Брэди Ткачук, дважды реализовавший большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Оттава» набрала 10 очков в девяти матчах и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Сент-Луис» уступил во второй игре подряд и с 10 очками в 10 матчах находится на 10-м месте на Западе.

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