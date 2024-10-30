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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 37 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 37 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 856-ю и 857-ю шайбы в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44     5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.

Александр Овечкин Подробнее

Теперь на счету россиянина четыре гола и три результативные передачи в восьми матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1434 матчах, забив 857 голов и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности «+46».

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