Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 37 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 856-ю и 857-ю шайбы в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 5:3.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.

Теперь на счету россиянина четыре гола и три результативные передачи в восьми матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1434 матчах, забив 857 голов и сделав 700 результативных передач при коэффициенте полезности «+46».

Главные рекорды Александра Овечкина: