19 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» избежать поражения от «Анахайма»

В ночь с 29 на 30 октября мск на льду « Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс » и «Анахайм Дакс». Хозяева потерпели поражение со счётом 1:3.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 19 бросков из 21 (90,5%). Третью шайбу на исходе 59-й минуты матча гости забросили в пустые ворота.

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«Анахайм» выиграл после двух поражений кряду, набрал девять очков в девяти матчах и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Островитяне» уступили во второй игре подряд и с восемью очками в девяти матчах находятся на 14-м месте на Востоке.