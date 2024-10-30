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Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Дакс, результат матча 30 октября 2024, счёт 1:3, НХЛ 2024-2025

19 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» избежать поражения от «Анахайма»
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В ночь с 29 на 30 октября мск на льду « Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс » и «Анахайм Дакс». Хозяева потерпели поражение со счётом 1:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Карлссон (Ватрано, Мактавиш) – 14:05 (pp)     0:2 Терри (Мактавиш, Целльвегер) – 34:07 (pp)     1:2 Барзал (Хорват, Добсон) – 45:31 (pp)     1:3 Ватрано (Киллорн) – 59:00    

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 19 бросков из 21 (90,5%). Третью шайбу на исходе 59-й минуты матча гости забросили в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Анахайм» выиграл после двух поражений кряду, набрал девять очков в девяти матчах и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Островитяне» уступили во второй игре подряд и с восемью очками в девяти матчах находятся на 14-м месте на Востоке.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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