Александр Овечкин признан первой звездой матча между «Вашингтоном» и «Рейнджерс»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» забил два гола, благодаря чему помог своей команде одержать победу в матче со счётом 5:3. Отметим, нападающий «столичных» стал первой звездой встречи.
Второй звездой матча стал белорусский одноклубник Овечкина Алексей Протас, который отметился одним голом и двумя передачами. Третьей звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил, забивший один гол.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с командой «Монреаль Канадиенс» 1 ноября, а «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» 2 ноября.
Главные рекорды Александра Овечкина:
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