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Александр Овечкин признан первой звездой матча между «Вашингтоном» и «Рейнджерс»

Александр Овечкин признан первой звездой матча между «Вашингтоном» и «Рейнджерс»
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» забил два гола, благодаря чему помог своей команде одержать победу в матче со счётом 5:3. Отметим, нападающий «столичных» стал первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44     5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24    

Второй звездой матча стал белорусский одноклубник Овечкина Алексей Протас, который отметился одним голом и двумя передачами. Третьей звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил, забивший один гол.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб.

Александр Овечкин Подробнее

В следующем матче «Вашингтон» встретится с командой «Монреаль Канадиенс» 1 ноября, а «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» 2 ноября.

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