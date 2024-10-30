Александр Овечкин оформил первый дубль в текущем сезоне НХЛ

В ночь с 29 на 30 октября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева площадки, капитан «столичных» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин забросил две шайбы.

Этот дубль стал для Овечкина первым в сезоне-2024/2025 НХЛ, форвард оформил его в восьмом по счёту матче регулярного чемпионата. Ранее в четвёртой и шестой игре Александр отметился одиночными заброшенными шайбами. Также на его счету в текущем сезоне три результативных паса.

Свой предыдущий дубль Александр Овечкин оформил 6 апреля 2024 года в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 с «Каролиной» (2:4).