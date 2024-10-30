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Александр Овечкин оформил первый дубль в текущем сезоне НХЛ

Александр Овечкин оформил первый дубль в текущем сезоне НХЛ
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В ночь с 29 на 30 октября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева площадки, капитан «столичных» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин забросил две шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44     5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24    

Этот дубль стал для Овечкина первым в сезоне-2024/2025 НХЛ, форвард оформил его в восьмом по счёту матче регулярного чемпионата. Ранее в четвёртой и шестой игре Александр отметился одиночными заброшенными шайбами. Также на его счету в текущем сезоне три результативных паса.

Свой предыдущий дубль Александр Овечкин оформил 6 апреля 2024 года в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 с «Каролиной» (2:4).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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