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Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс»

Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс»
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о двух забитых шайбах в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 5:3, а сам Овечкин стал первой звездой матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44     5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24    

«Всегда весело сыграть против одной из лучших команд лиги. За этим интересно наблюдать. Важные два очка… Мы приняли вызов. Наша команда пытается играть жёстко, просто. Вижу результат», — сказал Овечкин после матча.

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Таким образом, на счету россиянина четыре гола и три результативные передачи в восьми матчах в нынешнем сезоне НХЛ.

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