Александр Овечкин прокомментировал свой дубль в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о двух забитых шайбах в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 5:3, а сам Овечкин стал первой звездой матча.

«Всегда весело сыграть против одной из лучших команд лиги. За этим интересно наблюдать. Важные два очка… Мы приняли вызов. Наша команда пытается играть жёстко, просто. Вижу результат», — сказал Овечкин после матча.

Таким образом, на счету россиянина четыре гола и три результативные передачи в восьми матчах в нынешнем сезоне НХЛ.

Главные рекорды Александра Овечкина: