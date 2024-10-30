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Овечкин высказался о драке на третьей минуте матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Овечкин высказался о драке на третьей минуте матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин прокомментировал драку между защитником своей команды Диланом Макилратом и нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэттом Ремпе, состоявшуюся на третьей минуте матча регулярного чемпионата НХЛ между этими клубами (5:3 в пользу «Вашингтона»).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44     5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24    

«Макилрат своей дракой сразу задал тон игре. Два больших парня подрались, после этого вся арена зарядилась, а мы забили два важных гола. Он провёл хорошую работу», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Через 46 секунд после обоюдного удаления Макилрата и Ремпе за драку Овечкин открыл счёт в матче, ещё две минуты спустя Александр оформил дубль.

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