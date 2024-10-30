Овечкин высказался о драке на третьей минуте матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин прокомментировал драку между защитником своей команды Диланом Макилратом и нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэттом Ремпе, состоявшуюся на третьей минуте матча регулярного чемпионата НХЛ между этими клубами (5:3 в пользу «Вашингтона»).

«Макилрат своей дракой сразу задал тон игре. Два больших парня подрались, после этого вся арена зарядилась, а мы забили два важных гола. Он провёл хорошую работу», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Через 46 секунд после обоюдного удаления Макилрата и Ремпе за драку Овечкин открыл счёт в матче, ещё две минуты спустя Александр оформил дубль.

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