Александр Овечкин назвал лучшего вратаря НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о победе «столичных» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3), назвав лучшего голкипера чемпионата на данный момент. Напомним, в этой встрече Овечкин забил два гола и стал первой звездой матча.

«У меня были хорошие шансы забить и во втором, и в третьем, и в первом периодах. Но Игорь [Шестёркин] — лучший вратарь лиги, он будет давать отпор», — сказал Овечкин после матча.

В этой встрече Шестёркин отметился 41 спасением. На счету Овечкина четыре гола и три результативные передачи в восьми матчах в нынешнем сезоне НХЛ.

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