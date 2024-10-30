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Александр Овечкин назвал лучшего вратаря НХЛ

Александр Овечкин назвал лучшего вратаря НХЛ
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о победе «столичных» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3), назвав лучшего голкипера чемпионата на данный момент. Напомним, в этой встрече Овечкин забил два гола и стал первой звездой матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44     5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24    

«У меня были хорошие шансы забить и во втором, и в третьем, и в первом периодах. Но Игорь [Шестёркин] — лучший вратарь лиги, он будет давать отпор», — сказал Овечкин после матча.

В этой встрече Шестёркин отметился 41 спасением. На счету Овечкина четыре гола и три результативные передачи в восьми матчах в нынешнем сезоне НХЛ.

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