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Овечкин оценил игру партнёров по звену после дубля в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Овечкин оценил игру партнёров по звену после дубля в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин высказался о взаимодействии со своими партнёрами по звену — канадским центрфорвардом Диланом Строумом и белорусским крайним нападающим Алексеем Протасом после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44     5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24    

«В первых двух матчах в связке с Протасом мы пытались найти правильные наработки, а сейчас всё работает. Строум невероятно работает на вбрасываниях, чувствует шайбу. Когда два игрока в твоём звене чувствуют шайбу, очень важно правильно открыться и найти возможность бросить. Вы можете видеть, как мы провели те две смены перед моими голами. Мы хорошо владели шайбой, заняли правильные позиции и смогли забить», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В матче «Вашингтон» — «Рейнджерс» Александр Овечкин оформил дубль. Обе шайбы российский нападающий забросил после комбинаций с участием Строума и Протаса.

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