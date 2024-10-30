Овечкин оценил игру партнёров по звену после дубля в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин высказался о взаимодействии со своими партнёрами по звену — канадским центрфорвардом Диланом Строумом и белорусским крайним нападающим Алексеем Протасом после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3).

«В первых двух матчах в связке с Протасом мы пытались найти правильные наработки, а сейчас всё работает. Строум невероятно работает на вбрасываниях, чувствует шайбу. Когда два игрока в твоём звене чувствуют шайбу, очень важно правильно открыться и найти возможность бросить. Вы можете видеть, как мы провели те две смены перед моими голами. Мы хорошо владели шайбой, заняли правильные позиции и смогли забить», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В матче «Вашингтон» — «Рейнджерс» Александр Овечкин оформил дубль. Обе шайбы российский нападающий забросил после комбинаций с участием Строума и Протаса.

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