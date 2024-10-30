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30 октября главные новости спорта, результаты футбола, результаты тенниса, НБА, результаты НХЛ и КХЛ, Александр Овечкин

Овечкин оформил дубль в НХЛ, Роналду подвёл «Аль-Наср». Главное к утру
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Дубль российского форварда Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче Национальной хоккейной лиги, португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не забил с пенальти в концовке матча с «Аль-Таавуном», что привело к вылету его команды из Кубка Саудовской Аравии, грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился красивым голом в победном матче с «Миланом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс», у Панарина — «-1».
  2. «Аль-Наср» покинул Кубок Саудовской Аравии, Роналду не забил с пенальти на 90+6-й минуте.
  3. Гол Кварацхелии помог «Наполи» уверенно обыграть «Милан» в матче Серии А.
  4. Три очка Капризова и передача Хуснутдинова помогли «Миннесоте» обыграть «Питтсбург».
  5. «Северсталь» обыграла минское «Динамо» в рекордном матче Шипачёва в КХЛ.
  6. «Реал» намерен объяснить причину бойкота церемонии награждения «ЗМ» — COPE.
  7. Дубли Яшкина и Галимова принесли «Ак Барсу» победу в матче с «Металлургом».
  8. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Бруклин» в овертайме.
  9. «Спартак» одержал волевую победу в матче с «Витязем», уступая после второго периода.
  10. Карлос Алькарас с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже.
  11. Александр Овечкин вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в равных составах.
  12. «Боруссия» Д проиграла «Вольфсбургу» и не смогла выйти в 1/8 финала Кубка Германии.
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