Овечкин оформил дубль в НХЛ, Роналду подвёл «Аль-Наср». Главное к утру

Дубль российского форварда Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче Национальной хоккейной лиги, португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не забил с пенальти в концовке матча с «Аль-Таавуном», что привело к вылету его команды из Кубка Саудовской Аравии, грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился красивым голом в победном матче с «Миланом». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».