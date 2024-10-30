НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 октября

Сегодня, 30 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 15 очков после 11 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 16 результативными баллами после девяти матчей.

Напомним, текущий чемпионат стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.