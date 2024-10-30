НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 октября
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Сегодня, 30 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пуустинен (Грызлик, Кросби) – 11:36 (pp) 2:0 Ракелль (Летанг, Кросби) – 15:31 2:1 Лауко (Хуснутдинов) – 17:03 2:2 Годро – 17:58 2:3 Годро (Капризов, Фэйбер) – 21:38 2:4 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 39:23 3:4 Ракелль (Петтерссон, Кросби) – 43:36 3:5 Капризов (Годро, Миддлтон) – 59:41
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
8 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Норрис (Жиру, Батерсон) – 01:04 2:0 Грегор (Амадио, Остапчук) – 04:44 3:0 Штюцле – 15:04 4:0 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 28:55 (pp) 5:0 Ткачук (Сандерсон, Штюцле) – 31:08 (pp) 6:0 Годетт (Казинс) – 31:50 7:0 Штюцле (Шабо, Жиру) – 47:31 7:1 Холлоуэй (Тексье, Броберг) – 49:04 (pp) 8:1 Годетт – 55:27
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Карлссон (Ватрано, Мактавиш) – 14:05 (pp) 0:2 Терри (Мактавиш, Целльвегер) – 34:07 (pp) 1:2 Барзал (Хорват, Добсон) – 45:31 (pp) 1:3 Ватрано (Киллорн) – 59:00
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер (Андре, Фрост) – 25:32 0:2 Фараби – 59:36
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 8
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Олексяк (Бураковски, Стивенсон) – 00:25 0:2 Эванс (Эберле, Макканн) – 03:49 0:3 Шварц (Стивенсон, Монтур) – 07:27 (pp) 0:4 Бьёркстранд (Шварц) – 10:33 1:4 Кофилд (Слафковски, Майлу) – 16:11 1:5 Монтур (Бьёркстранд, Стивенсон) – 21:32 (pp) 1:6 Монтур (Олексяк, Шварц) – 28:44 1:7 Монтур (Макканн, Стивенсон) – 54:12 (pp) 1:8 Толванен (Махура, Бенирс) – 55:14 2:8 Андерсон (Мэтисон, Страбл) – 55:28
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23 1:1 Кайлли (Какко) – 04:21 2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10 3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58 3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp) 4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30 4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44 5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Уолман (Штурм, Грундстрём) – 22:20 1:1 Томас (Кларк, Мур) – 23:18 2:1 Зеттерлунд (Веннберг, Уолман) – 46:25 2:2 Лаферрье (Фёгеле) – 48:52 3:2 Тоффоли (Уолман) – 51:02 4:2 Эклунд (Канин, Ферраро) – 59:22
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Флорида Пантерз», имея в активе 15 очков после 11 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 16 результативными баллами после девяти матчей.
Напомним, текущий чемпионат стартовал 4 октября. Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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