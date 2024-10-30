Овечкин забил 44-й гол в ворота «Рейнджерс», только у одного игрока в истории НХЛ больше

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» забил два гола, благодаря чему помог своей команде одержать победу в матче со счётом 5:3.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин за свою карьеру забил 44 гола в ворота «Рейнджерс». По этому показателю в эпоху расширения лиги (с сезона-1967/1968) россиянин вышел на второе место, обойдя Майка Босси (43). Рекорд же принадлежит Марио Лемье (61).

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб. В следующем матче «Вашингтон» встретится с командой «Монреаль Канадиенс» 1 ноября.