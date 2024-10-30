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Овечкин забил 44-й гол в ворота «Рейнджерс», только у одного игрока в истории НХЛ больше

Овечкин забил 44-й гол в ворота «Рейнджерс», только у одного игрока в истории НХЛ больше
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» забил два гола, благодаря чему помог своей команде одержать победу в матче со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23     1:1 Кайлли (Какко) – 04:21     2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10     3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58     3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp)     4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30     4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44     5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин за свою карьеру забил 44 гола в ворота «Рейнджерс». По этому показателю в эпоху расширения лиги (с сезона-1967/1968) россиянин вышел на второе место, обойдя Майка Босси (43). Рекорд же принадлежит Марио Лемье (61).

Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 37 шайб. В следующем матче «Вашингтон» встретится с командой «Монреаль Канадиенс» 1 ноября.

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