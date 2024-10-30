«Он был великолепен». Главный тренер «Вашингтона» — о дубле Овечкина «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил игру российского нападающего Александра Овечкина, который в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» оформил дубль.

«Я думаю, он был великолепен сегодня вечером. Овечкин отлично контролировал шайбу, принимал правильные решения. Он должен быть по-настоящему уверен в себе после своего выступления сегодня», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 29 на 30 октября в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались команды «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче со счётом 5:3 одержали «столичные».