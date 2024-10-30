Кирилл Капризов вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ
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Российский хоккеист, нападающий команды «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пуустинен (Грызлик, Кросби) – 11:36 (pp) 2:0 Ракелль (Летанг, Кросби) – 15:31 2:1 Лауко (Хуснутдинов) – 17:03 2:2 Годро – 17:58 2:3 Годро (Капризов, Фэйбер) – 21:38 2:4 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 39:23 3:4 Ракелль (Петтерссон, Кросби) – 43:36 3:5 Капризов (Годро, Миддлтон) – 59:41
В матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:3) Капризов набрал три очка: забил гол и отдал две результативные передачи. Таким образом, россиянин с 18 (5+13) очками поднялся на промежуточное первое место в бомбардирской гонке НХЛ. Лидерство в гонке россиянин делит с нападающим «Вегас Голден Найтс» Марком Стоуном, который также набрал 18 (5+13) очков.
Всего за карьеру Капризов сыграл в НХЛ в 287 матчах, в которых забросил 165 шайб и отдал 183 результативные передачи при показателе полезности «+60».
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
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