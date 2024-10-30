Кирилл Капризов вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский хоккеист, нападающий команды «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:3) Капризов набрал три очка: забил гол и отдал две результативные передачи. Таким образом, россиянин с 18 (5+13) очками поднялся на промежуточное первое место в бомбардирской гонке НХЛ. Лидерство в гонке россиянин делит с нападающим «Вегас Голден Найтс» Марком Стоуном, который также набрал 18 (5+13) очков.

Всего за карьеру Капризов сыграл в НХЛ в 287 матчах, в которых забросил 165 шайб и отдал 183 результативные передачи при показателе полезности «+60».

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