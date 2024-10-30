Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по играм с 2+ очками подряд
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Питтсбург Пингвинз» набрал три очка: забил гол и отдал две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба «дикарей», Капризов набирает два и более очка в шестой игре подряд (четыре гола и 10 передач), что является повторением рекорда клуба, который установил Матс Цуккарелло в сезоне-2021/2022.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пуустинен (Грызлик, Кросби) – 11:36 (pp) 2:0 Ракелль (Летанг, Кросби) – 15:31 2:1 Лауко (Хуснутдинов) – 17:03 2:2 Годро – 17:58 2:3 Годро (Капризов, Фэйбер) – 21:38 2:4 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 39:23 3:4 Ракелль (Петтерссон, Кросби) – 43:36 3:5 Капризов (Годро, Миддлтон) – 59:41
Россиянин с 18 (5+13) очками делит первое место в бомбардирской гонке НХЛ.
В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд». «Миннесота» обыграла соперника со счётом 4:3.
Комментарии
- 30 октября 2024
-
10:33
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
08:30
-
08:16
-
08:04
-
07:45
-
07:00
-
06:40
-
06:33
-
05:59
-
05:49
-
05:27
-
05:19
-
05:13
-
05:11
-
04:49
-
04:46
-
04:39
-
04:01
-
03:46
-
03:36
-
03:28
-
03:01
-
02:55
-
02:50
- 29 октября 2024
-
23:50
-
23:40