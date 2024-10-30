Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по играм с 2+ очками подряд

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Питтсбург Пингвинз» набрал три очка: забил гол и отдал две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба «дикарей», Капризов набирает два и более очка в шестой игре подряд (четыре гола и 10 передач), что является повторением рекорда клуба, который установил Матс Цуккарелло в сезоне-2021/2022.

Россиянин с 18 (5+13) очками делит первое место в бомбардирской гонке НХЛ.

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд». «Миннесота» обыграла соперника со счётом 4:3.