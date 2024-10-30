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Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по играм с 2+ очками подряд

Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по играм с 2+ очками подряд
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Питтсбург Пингвинз» набрал три очка: забил гол и отдал две результативные передачи. Как сообщает пресс-служба «дикарей», Капризов набирает два и более очка в шестой игре подряд (четыре гола и 10 передач), что является повторением рекорда клуба, который установил Матс Цуккарелло в сезоне-2021/2022.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пуустинен (Грызлик, Кросби) – 11:36 (pp)     2:0 Ракелль (Летанг, Кросби) – 15:31     2:1 Лауко (Хуснутдинов) – 17:03     2:2 Годро – 17:58     2:3 Годро (Капризов, Фэйбер) – 21:38     2:4 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 39:23     3:4 Ракелль (Петтерссон, Кросби) – 43:36     3:5 Капризов (Годро, Миддлтон) – 59:41    

Россиянин с 18 (5+13) очками делит первое место в бомбардирской гонке НХЛ.

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Миннесота Уайлд». «Миннесота» обыграла соперника со счётом 4:3.

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