Матвей Мичков едва не забил лакросс-гол в ворота «Бостона»

В ночь с 29 на 30 октября мск встречались команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра проходила на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в одном из эпизодов игры едва не забил лакросс-гол.

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В нынешнем сезоне 19-летний нападающий «лётчиков» в 10 встречах забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

«Филадельфия» 1 ноября начнёт домашнюю серию и встретится с «Сент-Луис Блюз». «Флайерз» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции.