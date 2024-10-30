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Матвей Мичков едва не забил лакросс-гол в ворота «Бостона»

Матвей Мичков едва не забил лакросс-гол в ворота «Бостона»
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В ночь с 29 на 30 октября мск встречались команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Игра проходила на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер (Андре, Фрост) – 25:32     0:2 Фараби – 59:36    

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в одном из эпизодов игры едва не забил лакросс-гол.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий «лётчиков» в 10 встречах забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

«Филадельфия» 1 ноября начнёт домашнюю серию и встретится с «Сент-Луис Блюз». «Флайерз» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции.

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