Трёхкратный чемпион мира: иногда «Спартак» играет как пижончики

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.
– «Спартак» иногда играет вальяжно, мягко говоря. Возьмите то же дерби с «Динамо» и матч с «Салаватом». Иногда спартаковцы играют как пижончики.
– Миронов не зря перешёл в команду?
– Миронов достаточно много играет. Понятно, что он перешёл в стан принципиального соперника из «Динамо», но это жизнь. Я понимаю болельщиков, но они тоже должны понять Андрея. У него есть семья, есть ребёнок. К его переходу надо нормально относиться, — цитирует Терещенко Metaratings.
Вчера, 29 октября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Витязем». Волевую победу одержали красно-белые со счётом 4:3 в овертайме.
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